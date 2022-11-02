СК возбудил уголовное дело по вопросу несанкционированной свалки в Турлатове

На имущество собственников наложили арест, им запрещено принимать, размещать и хранить опасные отходы.

СК возбудил уголовное дело по вопросу несанкционированной свалки в Турлатове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следствие установило, что в сооружениях, не внесенных в госреестр объектов размещения отходов и территориальную схему в области обращения с отходами, находится более 300 тысяч тонн отходов различных классов опасности.

Отходы продолжают завозить, а в районе влияния шламонакопителей и отстойника-нейтрализатора складывается неблагоприятная экологическая обстановка.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). На имущество собственников наложили арест, им запрещено принимать, размещать и хранить опасные отходы.