В Минприроды заявили, что не проводили обработку от непарного шелкопряда в Рязанской области из-за малоэффективности

В Минприроды заявили, что не проводили обработку в Рязанской области в 2023 году от непарного шелкопряда из-за малоэффективности. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что осенью 2022 года нашли очаг непарного шелкопряда площадью 10 440 гектар. По рекомендациям нужно было обработать половину этой площади, чтобы остановить распространение.

«Но данный очаг непарного шелкопряда действует преимущественно в мягколиственных насаждениях пятилетнего возраста, расположенных в водоохранных зонах, участка, соседствующих со стационарными пасеками, где существует законодательные ограничения применения пестицидов, или в участках, где отсутствует дорожная сеть и они недоступны для проезда тяжелой техники», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в минприроды, из-за законодательных ограничений они могли провести обработку только на 352 гектарах. Такие меры чиновники посчитали в 2023 году малоэффективными и экономически не целесообразными.

Кроме того, в министерстве рассказали, что определять площадь очага непарного шелкопряда они будут осенью 2023 года и проведут работы по его уничтожению в 2024 году.

Напомним, рязанцы пожаловались на нашествие гусениц в Клепиковском и Рязанском районах.