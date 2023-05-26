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Рязанцы пожаловались на нашествие гусениц

В редакцию Рзн. инфо читательница прислала видео, в котором рассказывает и показывает гусениц. Личинки насекомых буквально облепили дом и все, что находится на участке.

Женщина говорит, что личинки насекомых уже обглодали все деревья за пределами забора. Также она выразила переживания по поводу высаженной растительности.

В группе нацпарка «Мещерский» пояснили, что в курсе нашествия гусениц на Клепиковский район, добавив, что личинки являются будущими шелкопрядами Lymantria dispar. Они повреждают более 300 видов древесных и кустарниковых растений (в том числе и плодовых) и могут привести к усыханию растений.

«Для борьбы с непарным шелкопрядом в частных хозяйствах могут использоваться специально разработанные бактериальные препараты, которые воздействуют на вредителя. Среди них:

Лепидоцид предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от гусениц чешуекрылых насекомых (луговой мотылек, шелкопряды, пяденицы, листовертки, совки, моли, белянки и др.).

Битоксибациллин предназначен для включения в интегрированную систему защиты сельскохозяйственных культур от комплекса чешуекрылых насекомых, а также различных видов растительноядных клещей, колорадского жука.

Названия препаратов могут отличаться, но главное, чтобы было указано, что в составе есть Bacillus thuringiensis или просто указано слово «бактерии», — сообщили в группе.

В то же время отмечается, что запрещено законом использовать химические препараты, обладающие токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях,