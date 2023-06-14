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Стали известны подробности гибели рязанского предпринимателя на аэродроме под Коломной

Погибший под Коломной рязанский бизнесмен совершал в день трагедии второй прыжок с парашютом. Об этом сообщило издание «МК-Московская область».

Всего же на счету Сергея Цыганова было 1800 прыжков.

По информации СМИ, предприниматель самовольно поменял купол на более быстрый. При этом в документации был указан иной тип парашюта.

Прыжок мужчина совершал вместе с 20 парашютистами. Большинству из его группы удалось спокойно выполнить маневр и приземлиться. Однако погибший не смог выполнить разгон-поворот, и он на большой скорости врезался в землю.

На место сразу вызвали врача и «скорую». Врачи пытались помочь пострадавшему, но он умер от полученных травм. У него остались жена и сын-школьник.

Напомним, Цыганов погиб в минувшие выходные под Коломной во время прыжка с парашютом. Видео с моментом гибели можно посмотреть здесь.