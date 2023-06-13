Бывший владелец нескольких рязанских радиостанций Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом
Бывший владелец нескольких рязанских радиостанций Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в Telegram-канале «Рязинформбюро».
Сергей Цыганов был владельцем радиостанций «Европа Плюс. Рязань» и «Русское радио — Рязань». Он также управлял в Рязани сетью медклиник «Инвитро».
Цыганов погиб в минувшие выходные под Коломной во время прыжка с парашютом. Видео с моментом гибели можно посмотреть