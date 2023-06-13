В Рязани на фестивале «Музыка Почтовой» не запрещали исполнять песни иноагентов

В Рязани на фестивале «Музыка Почтовой» не запрещали исполнять песни иноагентов. Об этом РЗН. инфо сообщил председатель общественного совета при управлении культуры Андрей Блажилин.

По словам мужчины, общественный совет не запрещал, а рекомендовал не исполнять песни иноагентов.

«Есть в правилах рекомендации о том, какие песни стоит исполнять, а какие нет. В том числе туда входят песни, в которых присутствует нецензурная лексика. Все участники фестиваля были ознакомлены с этими правилами и с пониманием отнеслись к ним», — прокомментировал Блажилин.

В управлении культуры администрации города сообщили, что формулировка «запретить музыкантам исполнять песни иноагентов» отсутствует в решениях протокола заседания общественного совета.

Напомним, ранее появилась информация в СМИ, что в Рязани на фестивале «Музыка Почтовой» запретят исполнять песни иноагентов.