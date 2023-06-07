В Рязани на фестивале «Музыка Почтовой» запретят исполнять песни иноагентов

В Рязани на фестивале «Музыка Почтовой» запретят исполнять песни иноагентов. Об этом сообщило издание « Рязанские ведомости ».

Концерты в рамках музыкального проекта начнут проходить с субботы, 10 июня. Музыканты будут выступать каждую пятницу и субботу с 18:00 до 22:00. По информации управления культуры города Рязани, на проект подали заявки около трех десятков коллективов и исполнителей. Продлится музыкальный марафон более трех месяцев.

На заседании Общественного совета при управлении культуры утвердили правила, обязательные для выступающих. Музыканты не должны использовать ненормативную лексику, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, рекламировать товары и услуги, побуждать зрителей к оплате их выступлений. Они обязаны соблюдать чистоту. Также есть требования к внешнему виду музыкантов и мощности усилительной аппаратуры.

Общественный совет не рассматривал репертуар исполнителей. Однако управление культуры внесло пункт о недопустимости исполнения песен с экстремистским содержанием и произведений авторов, имеющих статус иноагента. В Общественном совете рассмотрели вопрос о запрете исполнения песен на иностранных языках. Его посчитали неуместным.

Музыкальные жанры также не регламентированы.

Одну из площадок разместят на улице Почтовой ближе к памятнику Евпатию Коловрату, другую чуть ниже, недалеко от Главпочтамта.