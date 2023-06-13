Следователи начали проверку по факту гибели рязанца Александра Рудакова и его жены

Следователи начали проверку по факту гибели рязанца Александра Рудакова и его жены. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

Специалисты устанавливают обстоятельства гибели рязанца 1992 года рождения и его супруги 1995 года рождения.

Также прокуратура контролирует выяснение обстоятельств гибели семейной пары. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Октябрьского района г. Рязани, специалисты дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также полноте и своевременности действий органов системы профилактики.

Напомним, тела спортсмена и его жены обнаружили на съемной квартире в Песочне.