В Рязани найдены мертвыми спортсмен Александр Рудаков и его жена
В Рязани найдены мертвыми спортсмен Александр Рудаков и его жена. Об этом сообщил Telegram-канал «Усы Куракиной».
Тело бронзового призера чемпионата России по универсальному бою нашли в ванной на съемной квартире в Песочне в понедельник, 12 июня. Причина смерти не указана.
Отмечается, что пятилетняя дочь смогла открыть дверь и позвонить соседям. Им она сказала, что хочет есть, а мама и папа уснули и не отвечают.
Похороны пройдут в среду, 14 июня, в родном поселке жены спортсмена.