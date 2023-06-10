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«Газель» взорвалась в Песочне из-за некачественного ремонта
В Рязани на улице Новоселов в субботу, 10 июня, загорелась и взорвалась «Газель». По информации источника из силовых структур, ЧП произошло из-за некачественно проведенного ремонта машины.

В Рязани на улице Новоселов в субботу, 10 июня, загорелась и взорвалась «Газель». По информации источника из силовых структур, ЧП произошло из-за некачественно проведенного ремонта машины.

Хозяин решил починить автомобиль на парковке. Вместе с другим водителем еще одной «Газели» он приступил к ремонту машины. В результате она загорелась и взорвалась. Также загорелся грузовик его помощника.

Предварительная причина возгорания — взрыв газового оборудования машины из-за некачественно проведенных ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, по предварительной информации, произошла разгерметизация газового оборудования во время пожара. Для установления точной причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России и испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, ранее в МЧС рассказали о том, что произошло в Песочне. Момент взрыва попал на видео.