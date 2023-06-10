В МЧС рассказали причину пожара и взрыва в Песочне
В Рязани на улице Новоселов в субботу, 10 июня, загорелись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В Рязани на улице Новоселов в субботу, 10 июня, загорелись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В 14:40 поступило сообщение о загорании двух автомобилей «Газель», в 14:56 открытое горение ликвидировали.
На месте работали 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет.
Напомним, ранее очевидцы поделились видео взрыва, который последовал за пожаром.