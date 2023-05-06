Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
Пнд, 08
11°
ЦБ USD 0 0 06/05
ЦБ EUR 0 0 06/05
Нал. USD 76.41 / 78.48 06/05 08:00
Нал. EUR 83 / 78.48 05/05 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
1 861
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
7 667
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
24 551
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
23 312
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанцы обратили внимание на отваливающуюся отделку перинатального центра
От здания рязанского перинатального центра стали отваливаться куски внешней отделки. На это обратили внимание жители.

От здания рязанского перинатального центра стали отваливаться куски внешней отделки. На это обратили внимание жители.

Видео в субботу, 6 мая, читатели прислали РЗН. инфо.

Напомним, в Рязани объединили роддома № 1 и № 2. Персонал 1-го роддома переведут в роддом № 2 и перинатальный центр. Сам роддом № 1 останется работать как женская консультация.