Рязанцы обратили внимание на отваливающуюся отделку перинатального центра

От здания рязанского перинатального центра стали отваливаться куски внешней отделки. На это обратили внимание жители.

От здания рязанского перинатального центра стали отваливаться куски внешней отделки. На это обратили внимание жители.

Видео в субботу, 6 мая, читатели прислали РЗН. инфо.

Напомним, в Рязани объединили роддома № 1 и № 2. Персонал 1-го роддома переведут в роддом № 2 и перинатальный центр. Сам роддом № 1 останется работать как женская консультация.