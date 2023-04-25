Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
17°
Срд, 26
15°
Чтв, 27
19°
ЦБ USD 81.55 0.28 26/04
ЦБ EUR 90.03 0.57 26/04
Нал. USD 80.31 / 83.65 25/04 14:45
Нал. EUR 89.31 / 90.59 25/04 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
16 018
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
14 504
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
8 518
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
8 826
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
От рязанского роддома № 1 останется женская консультация

От рязанского роддома № 1 останется женская консультация. Итоги реорганизации рязанских роддомов № 1 и № 2 рассказали журналисты ГТРК «Ока».

Персонал первого роддома переведут в роддом № 2 и перинатальный центр.

Сам роддом № 1 останется работать как женская консультация.

В материале несколько раз подчеркивали, что сокращения медперсонала не предусмотрено.

О закрытии роддома № 1 рязанские СМИ писали несколько раз. Региональный минздрав называл происходящее реорганизацией.