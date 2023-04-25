От рязанского роддома № 1 останется женская консультация
От рязанского роддома № 1 останется женская консультация. Итоги реорганизации рязанских роддомов № 1 и № 2 рассказали журналисты ГТРК «Ока».
Персонал первого роддома переведут в роддом № 2 и перинатальный центр.
Сам роддом № 1 останется работать как женская консультация.
В материале несколько раз подчеркивали, что сокращения медперсонала не предусмотрено.
О закрытии роддома № 1 рязанские СМИ писали несколько раз. Региональный минздрав называл происходящее реорганизацией.