Пригожин озвучил ежедневные потери ВСУ в Артемовске

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске (Бахмуте) составляют от 400 до 600 человек. Эти слова приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске (Бахмуте) составляют от 400 до 600 человек. Эти слова приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

«Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми», — сообщил Пригожин.

Он добавил, что до полного контроля над городом осталось взять штурмом 2,5 км. По словам Пригожина, противник хорошо обучен, действует слаженно и сопротивляется достойно.

«Двигаемся дальше. Все полыхает, горит, артиллерийская канонада с утра до ночи продолжается без остановки», — отметил глава ЧВК «Вагнер».

Он также назвал Бахмут «Вагнерлендом».

Напомним, ранее Пригожин показал суточные потери личного состава ЧВК «Вагнер» из-за недостатка боеприпасов и заявил, что по этой причине 10 мая группа покинет Артемовск.

Кадыров заявил о готовности выдвинуться в Артемовск вместо Пригожина.

В субботу, 6 мая, РИА Новости сообщило, что Пригожин, по его словам, связывается с представителями Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артемовске.