Кадыров заявил о готовности выдвинуться в Артемовск вместо Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что группа покинет Артемовск 10 мая. Об этом сообщил портал «МК».

В своем заявлении Кадыров назвал Пригожина «старшим братом». Он сообщил, что «младший брат» и его «Ахмат» готовы прийти на смену ЧВК.

«Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — заявил глава Чечни. Он отметил, что чеченские подразделения «бок о бок воевали с вагнеровцами на самых сложных участках».

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что намерен 10 мая вывести группу с позиций в Артемовске и передать их подразделениям ВС России.