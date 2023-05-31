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Пригожин предложил объявить всеобщую мобилизацию

Пригожин предложил объявить всеобщую мобилизацию для подстраховки, на случай, если спецоперация на Украине затянется. Об этом в среду, 31 мая, пишет URA.ru.

«Если мы воюем дальше, уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения. Чтобы когда гром грянет, можно было воевать, а не креститься», — заявил глава ЧВК «Вагнер».

Он добавил, что для обучения мобилизованных не нужна особая инфраструктура.

«В те части России, на те территории, куда украинские ракеты не прилетают, мобилизованным нужны палаточные городки, блиндажи, землянки, еда, вода, место, где постирать одежду и нормальные инструкторы. Тогда у нас будет достаточное количество мобилизованных», — сказал Пригожин.

Ранее Рамзан Кадыров предложил ввести в России военное положение.