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Кадыров предложил ввести в России военное положение

Кадыров предложил ввести в России военное положение из-за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Необходимо объявить военное положение в России. Использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку», — заявил Кадыров.

Он назвал атаку беспилотников на Москву «явными доказательствами террористической деятельности». И предложил «бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место».

«Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — написал Кадыров.