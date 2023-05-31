Кадыров предложил ввести в России военное положение

Кадыров предложил ввести в России военное положение из-за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Необходимо объявить военное положение в России. Использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку», — заявил Кадыров.

Он назвал атаку беспилотников на Москву «явными доказательствами террористической деятельности». И предложил «бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место».

«Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — написал Кадыров.