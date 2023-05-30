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Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Москву 30 мая

Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Москву 30 мая. По данным ведомства, за террористическим атакой стоит киевский режим.

Отмечает, что было задействовано восемь БПЛА самолетного типа, все они поражены. Три потеряли управление и отклонились от целей благодаря силам радиоэлектронной борьбы. Остальные — сбиты комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Напомним, утром 30 мая беспилотники атаковали столицу. Введен план «Тайфун».

Ранее Baza сообщала, в атаке участвовало около 25 БПЛА.