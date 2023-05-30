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В Москве и Подмосковье БПЛА повредили несколько зданий, введен план «Тайфун»

В Москве и Подмосковье БПЛА повредили несколько зданий. Об этом 30 мая сообщили мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал Собянин.

По данным SHOT, 13 беспилотников сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва), три попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова).

Отмечается, что в московской и подмосковной полиции введен план «Тайфун» — он предполагает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.

Mash также отмечает, что сигналы спутниковой навигации глушат в Москве. Мера связана с атакой беспилотников, которые используют их для наведения. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители.