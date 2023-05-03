В Киеве отрицают причастность к атаке дронов на Кремль
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль. Его слова передало агентство Франс Пресс.
Также причастность к атаке отрицал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, «все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих».
Ранее сообщалось о том, что два беспилотных аппарата пытались нанести удар по Кремлю. Появилось видео инцидента.