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В Киеве отрицают причастность к атаке дронов на Кремль

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль. Его слова передало агентство Франс Пресс.

Также причастность к атаке отрицал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, «все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих».

Ранее сообщалось о том, что два беспилотных аппарата пытались нанести удар по Кремлю. Появилось видео инцидента.