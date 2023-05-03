Два беспилотных аппарата пытались нанести удар по Кремлю
Два беспилотных летальных аппарата пытались нанести удар по Кремлю. Об этом сообщило
Отмечается, что в результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы БПЛА вывели из строя. В Кремле отметили, что из-за их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет. В момент Владимира Путина внутри не было.
Подчеркивается, что график работы президента не претерпел изменений. Также в Кремле заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, когда посчитает нужным. Помимо этого, атаку они назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента России.