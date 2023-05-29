Сорокина заявила, что продолжит работу в команде губернатора Малкова

Мэр Рязани Елена Сорокина заявила, что продолжит работу в команде губернатора Павла Малкова. Об этом она заявила в понедельник, 29 мая, на заседании гордумы.

На нем рассматривали вопрос об ее увольнении с должности главы администрациb. Депутаты предложили объяснить Сорокиной причины ухода и она выступила с небольшим отчетом о проделанной работе на посту за прошедшие четыре года.

«Я продолжу работу в региональной команде губернатора Павла Викторовича Малкова», — подчеркнула Сорокина.

Ранее стало известно, что Елена Сорокина написала заявление об увольнении.