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Мэр Рязани Елена Сорокина написала заявление об увольнении

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 26 мая написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что на должность первого замаглавы администрации Рязани назначен Виталий Артемов. Также он добавил, что «администрации города необходимо взять курс на развитие».

«Его управленческий и хозяйственный опыт, умение работать в команде и знание родного города крайне необходимы. Не раз слышал слова, что он был лучшим главой города за все последние годы. Прошу депутатов поддержать кандидатуру Виталия Евгеньевича на должность исполняющего обязанности главы администрации Рязани на ближайшем заседании городской думы», — сообщает Малков.