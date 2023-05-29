Исполняющим обязанности мэра Рязани назначен Виталий Артемов

Депутаты приняли отставку Елены Сорокиной. Решение вынесли в понедельник, 29 мая, на заседании рязанской гордумы.

Елена Сорокина подвела итоги четырех лет работы на должности главы города Рязани, а также сообщила, что продолжит работу в региональной команде губернатора Павла Малкова.

С 30 мая и до результатов конкурса исполняющим обязанности мэра будет Виталий Артемов, который ранее был зампредом правительства Рязанской области и замглавы города.

Из 35 депутатов 31 проголосовал «за», трое — «воздержались» и один — «против».