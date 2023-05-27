В Рязанской области 28 мая ожидается дождь и порывы ветра
В Рязанской области в воскресенье, 28 мая, температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов, днем +18…+23 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 28 мая, температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов, днем +18…+23 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер северо-западный, северный, 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.
Напомним, ранее региональное ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение.