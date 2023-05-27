В Рязанской области 28 мая ожидается дождь и порывы ветра

В Рязанской области в воскресенье, 28 мая, температура воздуха ночью составит +7, +12 градусов, днем +18…+23 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.