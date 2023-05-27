МЧС выпустило метеопредупреждение о грозе и ветре в Рязанской области
Рязанцев предупредили о грозах и усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 27 мая.
Рязанцев предупредили о грозах и усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовано на
В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток на территории области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.
В отдельных районах пройдет град, при грозах ветер усилится до 12-17 метров в секунду.
Жителей просят быть осторожными.