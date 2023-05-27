В небе над Рязанью заметили летящие «Старлинки»
В небе над Рязанью заметили летящие «паровозиком» спутники компании Илона Маска Starlink. Фото опубликовано в группе Rznastro «Вконтакте» в пятницу, 26 мая.
В небе над Рязанью заметили летящие «паровозиком» спутники компании Илона Маска Starlink. Фото опубликовано в группе Rznastro «Вконтакте» в пятницу, 26 мая.
«Прямо сейчас над Рязанью летят паровозом «Старлинки», — сообщается в посте.
Напомним, полет спутников уже снимали на видео в небе над Рязанью год назад.