В небе над Рязанью заметили летящие «Старлинки»

В небе над Рязанью заметили летящие «паровозиком» спутники компании Илона Маска Starlink. Фото опубликовано в группе Rznastro «Вконтакте» в пятницу, 26 мая.

В небе над Рязанью заметили летящие «паровозиком» спутники компании Илона Маска Starlink. Фото опубликовано в группе Rznastro «Вконтакте» в пятницу, 26 мая.

«Прямо сейчас над Рязанью летят паровозом «Старлинки», — сообщается в посте.

Напомним, полет спутников уже снимали на видео в небе над Рязанью год назад.