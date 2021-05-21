В Рязани на видео сняли полет старлинков

На видео сняли пролет спутников Илона Маска — старлинков, международную космическую станцию и зарождение лунной короны. Ролик сняли 19 мая.

В Рязани на видео сняли пролет спутников Илона Маска — старлинков, международную космическую станцию и зарождение лунной короны. Ролик опубликовала группа «Астрономия Рязань» «ВКонтакте».

Отмечается, что видео сняли 19 мая.

«Что было в Рязани видно 19 мая? Ответ в видео. Оно короткое, и каждый интересный объект при втором просмотре будет отмечен! Вы станете свидетелем еще и очень красивого явления! А в конце еще и фазу Луны видно», — говорится в описании к ролику.