Зампред Виталий Артемов уволился из рязанского правительства

В правительстве он курировал вопросы по развитию агропромышленного комплекса.

Зампред Виталий Артемов уйдет из регионального правительства. Как сообщает «Новая газета — Рязань» в Telegram-канале, Артемов уволился в четверг, 25 мая.

В правительстве он курировал вопросы по развитию агропромышленного комплекса.

Позже экс-зампред прокомментировал свое увольнение.

Напомним, зампредом Артёмова вновь назначили осенью 2022 года. При губернаторе Николае Любимове он также занимал должность зампреда с 2017 по 2019 год.

До назначения возглавлял рязанский минсельхоз.

В 2008—2010 годах Артемов был министром ТЭК и ЖКХ области, затем четыре года руководил администрацией Рязани. После ухода «по семейным обстоятельствам» сменил несколько мест работы, в том числе в аграрном секторе. С конца 2016 года был директором «Рязаньэлеватора».