Экс-зампред рязанского правительства Артемов пообещал остаться в команде губернатора

О причинах увольнения Виталий Артемов не сообщил.

Экс-зампред рязанского правительства Виталий Артемов подтвердил на своей странице в «ВК», что ушел с должности заместителя председателя правительства Рязанской области.

О причинах увольнения Виталий Артемов не сообщил. Он поблагодарил за совместную работу и доверие губернатора региона Павла Малкова, своих коллег и тружеников села. В конце поста Виталий Артемов написал, что остается членом команды губернатора.

«Впереди много работы!», — заключил Артемов.

Напомним, ранее стало известно, что Виталий Артемов покинул должность зампреда регионального правительства.