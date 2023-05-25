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Экс-зампред рязанского правительства Артемов пообещал остаться в команде губернатора
О причинах увольнения Виталий Артемов не сообщил.

Экс-зампред рязанского правительства Виталий Артемов подтвердил на своей странице в «ВК», что ушел с должности заместителя председателя правительства Рязанской области.

О причинах увольнения Виталий Артемов не сообщил. Он поблагодарил за совместную работу и доверие губернатора региона Павла Малкова, своих коллег и тружеников села. В конце поста Виталий Артемов написал, что остается членом команды губернатора.

«Впереди много работы!», — заключил Артемов.

Напомним, ранее стало известно, что Виталий Артемов покинул должность зампреда регионального правительства.