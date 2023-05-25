Депутаты рязанской гордумы поддержали введение должности зама для Сорокиной

В четверг, 25 мая, в рязанской гордуме депутаты поддержали введение должности заместителя мэра города по градостроительной деятельности.

Алексей Захаров поинтересовался у Елены Сорокиной, повлечет ли введение новой должности увеличение финансовых расходов.

«Введение должности заместителя, курирующего вопросы по градостроительной деятельности, не повлечет за собой увеличения финансовых расходов. Все расходы будут обеспечены за счет внутренних ресурсов», — подчеркнула мэр города.

Из 35 депутатов 25 проголосовали «за», 6 — воздержались.

Напомним, Елена Сорокина на комитете по соцвопросам в рязанской гордуме предложила кандидатуру Дмитрия Лощинина на должность заместителя.