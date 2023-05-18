Мэр Рязани предложила кандидатуру на должность заместителя

В четверг, 18 мая, на комитете по местному самоуправлению в администрации города мэр Елена Сорокина предложила ввести новую должность замглавы по градостроительной политике.

«В городе должен быть человек, способный взять ответственность за всю градостроительную политику Рязани и обеспечить комплексный подход в развитии территорий. В этой связи вношу изменения в структуру администрации, усиливая градостроительный блок», — отметила Сорокина.

Депутат Эвелина Волкова уточнила, какую кандидатуру мэр города рассматривает. Елена Сорокина предложила назначить Дмитрия Лощинина, который с января 2023 года возглавляет управление капитального строительства города.

Окончательное решение будет принято на заседании Рязгордумы.