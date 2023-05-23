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ЮАР рассказала о плане по урегулированию российско-украинского конфликта

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья рассказал, каким образом можно достичь мира между Россией и Украиной. Об этом 23 мая пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Шесть африканских стран, которые выступили с инициативой мирной миссии, предлагают в-первую очередь остановить военные действия. Также они считают, что переговоры могут начаться без вывода войск с территорий, которые Украина считает своими.

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова выступила против этой идеи.

«Мой президент ясно дал понять… никаких переговоров между Украиной и Россией, пока россияне не покинут нашу территорию в пределах международно признанных границ», сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что ЮАР высказался о мирной миссии, которую поддержал как Владимир Путин, так и Владимир Зеленский.

Позже стало известно, что президент ЮАР посетит Украину и Россию.