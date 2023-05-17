Президент ЮАР приедет в Украину с миротворческой инициативой

Президент ЮАР Сирил Рамафоса намерен приехать на Украину с мирной инициативой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

Отмечается, что Зеленский готов принять своего коллегу.

«Российская газета» добавляет, что участниками миссии также станут главы Египта, Замбии, Конго, Сенегала и Уганды.

Ранее сообщалось о том, что глава ЮАР Сирил Рамафоса поговорил с президентами двух конфликтующих стран о мирной инициативе. С его слов, Путин и Зеленский были не против проведения миротворческой миссии.