Президент ЮАР приедет в Украину с миротворческой инициативой
Президент ЮАР Сирил Рамафоса намерен приехать на Украину с мирной инициативой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что Зеленский готов принять своего коллегу.
«Российская газета» добавляет, что участниками миссии также станут главы Египта, Замбии, Конго, Сенегала и Уганды.
Ранее сообщалось о том, что глава ЮАР Сирил Рамафоса поговорил с президентами двух конфликтующих стран о мирной инициативе. С его слов, Путин и Зеленский были не против проведения миротворческой миссии.