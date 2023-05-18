Мирная миссия стран Африки посетит Россию в первой половине лета

Миссия африканских стран в рамках усилий достижения мира на территории Украины планирует посетить Россию ориентировочно в конце июня — начале июля. Об этом сообщило ТАСС.

«С президентом [России Владимиром Путиным] было согласовано, что визит [африканской делегации] должен состояться до саммита [Россия — Африка] в Санкт-Петербурге в конце июля. Я полагаю, что он пройдет между 15 июня и 15 июля, не позже», — сообщал Жан-Ив Оливье, основатель международной НПО Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой визита.

Ранее сообщалось о том, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на миротворческую миссию от ЮАР. Через некоторое время стало известно, что глава Южно-Африканской республики приедет в Украину.