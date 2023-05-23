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В России планируют ввести многотысячные штрафы за укусы собак

Госдума 23 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому владельцы собак будут облагаться штрафами за укусы животных. Об этом сообщает Life.

В случае принятия изменений штрафы для физических лиц составят от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.

Кроме этого, по проекту предполагается штрафовать и людей, которые выдворяют домашних животных на улицу, а также за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Этот законопроект уже поддержал профильный Комитет Госдумы по госстроительству.

Ранее сообщалось о том, что в России намерены внести поправки в закон «Об ответственном обращении животных», которые предполагают их умерщвление. В целях недопущения принятия этого закона рязанские зоозащитники проводили несколько пикетов.