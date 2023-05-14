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В Рязани прошел пикет против усыпления животных
Активисты собрались около входа в ЦПКиО в субботу, 13 мая.

В Рязани прошел пикет против усыпления животных. Активисты собрались около входа в ЦПКиО в субботу, 13 мая.

Рязанцы высказались против внесения поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении животных». Поправки предполагают умерщвление животных.

«Пришло много неравнодушных граждан. Могло бы быть еще больше, но пикет согласован был только на 100 человек», — написали в группе «Зоозащита Рязань».

На фотографиях видно, что активисты пришли на пикет вместе с детьми. Они стояли с плакатами «Мы против эвтаназии», «Рязани нужен приют для животных», «За стерилизацию, регистрацию, контроль размножения».

«Собрали много подписей. Рязань, вы молодцы, гордимся вами», — написали в группе.