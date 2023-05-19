Рязанские зоозащитники проведут митинг против умерщвления животных
Рязанские зоозащитники проведут митинг против поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщили в соцсетях.
Митинг состоится в воскресенье, 28 мая, в ЦПКиО (вход со стороны пересечения улиц Братиславской и Островского). Пикет пройдет с 10:00 до 13:00.
По словам зоозащитников, поправки предполагают разрешение умерщвления животных.
Также на мероприятии состоится сбор подписей против внесения поправок в закон.
Ранее в Рязани проходил пикет против умерщвления животных.
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