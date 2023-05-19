Рязанские зоозащитники проведут митинг против умерщвления животных

Рязанские зоозащитники проведут митинг против поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщили в соцсетях.

Митинг состоится в воскресенье, 28 мая, в ЦПКиО (вход со стороны пересечения улиц Братиславской и Островского). Пикет пройдет с 10:00 до 13:00.

По словам зоозащитников, поправки предполагают разрешение умерщвления животных.

Также на мероприятии состоится сбор подписей против внесения поправок в закон.

Ранее в Рязани проходил пикет против умерщвления животных.

Возрастное ограничение: 16+