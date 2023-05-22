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Shot: В Белгородской области убиты 39 диверсантов

В Белгородской области убиты 39 диверсантов. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

«39 диверсантов убиты в результате боев в Грайвороновском районе Белгородской области. Несколько человек взяты в плен.», — сообщили в посте.

Ранее появилась информация о том, что в Грайворонском районе Белгородской области замечены около 80 украинских военных, а также два танка и два БТРа. Позже губернатор региона сообщил о введении режима контртеррористической операции.