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В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

В Белгородской области с 22 мая введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Режим устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — сообщил губернатор.

Telegram-канал «Осторожно, новости» наглядно показал, какие полномочия получают власти при введении режима контртеррористической операции.