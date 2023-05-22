В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

В Белгородской области с 22 мая введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Режим устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — сообщил губернатор.

Telegram-канал «Осторожно, новости» наглядно показал, какие полномочия получают власти при введении режима контртеррористической операции.