Зеленский сначала подтвердил, а потом опроверг сдачу Артемовска

На вопрос репортера, взяли россияне Бахмут или нет, Зеленский ответил: «Думаю нет».

Президент Украины Владимир Зеленский сначала подтвердил, а потом опроверг сдачу Артемовска (украинское название — Бахмут).

На вопрос репортера, взяли россияне Бахмут или нет, Зеленский ответил: «Думаю нет». СМИ растолковали такой ответ, как признание сдачи. Позже пресс-секретарь Зеленского опроверг признание. Полностью вопрос журналиста звучал так:

— Господин президент, Бахмут все еще находится под контролем украинской армии? Россияне говорят, что захватили город.

— Я думаю нет, но вы должны понять — там ничего не осталось. Они уничтожили все. Там ни одного целого здания. Это огромная трагедия, но сегодня Бахмут существует только в наших сердцах.

Непонятно, на какую конкретно часть вопроса журналиста ответил Зеленский.

Напомним, в субботу, 20 мая, Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над Артемовском. С освобождением города ЧВК «Вагнер» поздравил президент России Владимир Путин.