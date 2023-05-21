Путин поздравил ЧВК «Вагнер» с освобождением Артемовска

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — пишет Кремль.

Напомним, в субботу, 20 мая, Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над Артемовском.