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Путин поздравил ЧВК «Вагнер» с освобождением Артемовска
Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — пишет Кремль.

Напомним, в субботу, 20 мая, Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над Артемовском.