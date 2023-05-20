Пригожин объявил об установлении контроля над Артемовском

Российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Об этом в субботу, 20 мая, заявил глава «Вагнера» Евгений Пригожин.

Российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Об этом в субботу, 20 мая, заявил глава «Вагнера» Евгений Пригожин. Информацию опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.

Пригожин сообщил о полном взятии Артемовска (Бахмута) силами ЧВК «Вагнер». По его словам, это удалось сделать 20 мая около 12:00.

Напомним, операция длилась 224 дня.

Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.