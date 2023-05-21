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В МЖД прокомментировали поджог на железной дороге между Рязанью и Москвой
В настоящее время задержка некоторых пригородных поездов составляет до 30 минут.

В МЖД прокомментировали поджог на железной дороге между Рязанью и Москвой. Как сообщили РЗН. Инфо в Московской железной дороге, инцидент произошел в воскресенье, 21 мая, в 3:50 на перегоне Раменское — Бронницы Казанского направления МЖД.

«В результате вмешательства посторонних лиц произошло возгорание релейного шкафа, что повлияло на работу железнодорожной автоматики. На период восстановительных работ и работы правоохранительных органов движение поездов было организовано с ограничением скорости», — отметили в МЖД.

Сначала поезда пускали по одному пути, сейчас — по двум. В настоящее время задержка некоторых пригородных поездов составляет до 30 минут.

Напомним, ранее поступила информация о том, что диверсанты подожгли релейный шкаф на перегоне Раменское-Бронницы. Их ищет полиция.