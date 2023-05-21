Неизвестные совершили поджог на железной дороге между Рязанью и Москвой

Поисками диверсантов занялась полиция.

Неизвестные совершили поджог на железной дороге между Рязанью и Москвой.

Как пишет Telegram-канал SHOT, шесть поездов задержались на полчаса из-за поджога релейного шкафа на перегоне Раменское-Бронницы.

Возгорание заметил диспетчер, который сообщил о случившимся в экстренные службы. Через полчаса пожар потушили. Шкаф полностью выгорел.

Поисками диверсантов занялась полиция.

Ситуацию прокомментировали в МЖД.