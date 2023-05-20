Министр транспорта: для реконструкции всей контактной сети в Рязани потребуется 800 миллионов рублей

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун рассказал РЗН. инфо, что для реконструкции всей контактной сети в Рязани потребуется около 800 миллионов рублей.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун рассказал РЗН. инфо, что для реконструкции всей контактной сети в Рязани потребуется около 800 миллионов рублей.

В регионе собираются решать проблему в три этапа. В первую очередь необходимо заменить сеть на самых проблемных участках. На это пойдут 70 миллионов рублей.

«На этих участках мы должны получить качественную работу контактной сети, а также пробовать уже исключать из цепи контактные сети, которые дают нам беспрепятственно передвигаться на автономном ходу. Санкт-Петербург уже пошел по этому пути. Но для этой работы должна быть определенная инфраструктура: предусмотрены различные силиконовые накладки, и нити должны быть тоньше. Пока мы занимаемся этим вопросом», — рассказал Павел Супрун о планах по первому этапу реконструкции сети.

Напомним, ранее вице-губернатор Артем Бранов сообщал, что Рязанская область получит 70 миллионов рублей на реконструкцию троллейбусной контактной сети.