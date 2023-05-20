Медведев ответил на прошлогодний твит Илона Маска, пригласив его в Артемовск

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске. Он пригласил его посетить город.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске. Он пригласил его посетить город.

В октябре 2022 года Медведев прокомментировал решение экс-премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: «Пока-пока, поздравляю латук». На этот пост отреагировал Маск, при этом поинтересовавшись, как у России «обстоят дела» в Артемовске.

«Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте… Приезжай и посмотри сам!» — написал Медведев в Twitter.

Напомним, 20 мая основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин заявил об установлении полного контроля над Артемовском. Он добавил, что с 25 мая подразделения штурмовиков начнут выводить на отдых и переподготовку, а контроль над городом передадут Минобороны.