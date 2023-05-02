Известна причина, по которой госпитализировали Евгения Петросяна
77-летнего юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с диагнозом гипертоническая болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Накануне артисту стало плохо. По предварительной информации, он ударился головой. Врачи сделали обследование черепа, но «свежих» травм не обнаружили.
Медиков насторожили результаты ЭКГ и прогрессирующий атеросклероз. По этим причинам Петросяна решили оставить в больнице имени Боткина.
Отмечается, что врачи также наблюдают за кистами, которые были обнаружены в обеих почках артиста.
Ранее сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна.