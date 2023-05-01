Mash: в Москве госпитализировали Евгения Петросяна
Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщают телеграм-каналы Mash и Baza.
Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщают телеграм-каналы Mash и Baza.
По их данным, артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках, началось сильное головокружение. Супруга Петросяна вызвала скорую, врачи настояли на поездке в больницу.
77-летнего Петросяна обследуют, устанавливается точный диагноз.
Сам Евгений Петросян на фоне информации в соцсетях об экстренной госпитализации сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо и это плановая проверка здоровья.