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Супрун: Мост через Оку необходимо закрыть к 2029 году

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун рассказал РЗН. Инфо, что действующий мост через Оку необходимо закрыть через шесть лет, к 2029 году. Он отметил, что опирается на заключение специалистов от 20 марта 2023 года. Согласно документу, несущие конструкции, включая пролетные строения, уже изношены.

«Ресурсность балок пролетных строений существенно снижена, поэтому составит не более 4-5 лет. Мы уже приступаем к проектированию [нового моста] в июле 2023 и планируем завершить проектно-изыскательные работы в четвертом квартале 2024 года. После этого будет обсуждаться вопрос финансирования с федеральным центром». — объяснил министр.

По его данным, на новый мост потребуется более 21 млрд. рублей (цены рассчитаны на четвертый квартал 2022 года — прим. ред.).